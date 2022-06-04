Росіяни обстріляли цивільний аеродром на Харківщині

Росіяни обстрілюють в Україні як житлові будинки, так і інфраструктурні об'єкти. Навіть цинічно наважуються бити по церквах.

У Харківській області російські загарбники під час чергової атаки обстріляли цивільний аеродром. Це сталося в ніч на 4 червня.

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Що встановило слідство

Правоохоронці за цим фактом вже відкрили кримінальну справу. Адже кожен російський окупант має бути покараний за свої підлі злочини в Україні.

За інформацією слідства, вночі 4 червня 2022 року російські військові завдали чотири ракетних удари по цивільному аеродрому у Харківському районі. Через це пошкодження отримали декілька ангарів та літаки цивільної авіації.

Слідчі поліції та прокурори за результатами першочергових слідчих дій виявили та вилучили уламки снарядів.

Російські ракети можуть закінчуватися

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович зауважив важливу деталь в обстрілах Одеси та Миколаєва за 3 червня. Більшість випущених ворожих ракет вдалось збити. Фахівці вияснили, що це були вже ракети середньої дальності. Він вважає, що тут виникає питання: або вони випробовують ці ракети або в них закінчуються ракети дальні. Саме тому російські окупанти можуть застосовувати ці.

На Донбасі 4 червня через російські обстріли спалахнула масштабна пожежа у Свято-Успенській Святогірській Лаврі. Полум'я повністю охопило головний храм святині. Це свідчить про те, що росіяни не мають ні краплі чогось святого. Адже в храмі переховувалось приблизно 300 людей зі священниками та дітьми. Вище керівництво держави закликало ЮНЕСКО відреагувати на це й виключити Росію з організації.

4 червня російські окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області. Загарбники скинули дві вибухівки. Поки немає ознак, що там вони збираються відновити наступ. Експерти схильні думати, що ворог зберігає напругу, щоб наші ЗСУ не перемістились на допомогу побратимам на Схід. Але українці не повинні забувати, що, на жаль, зараз в нашій країні немає безпечного куточка. Тому в будь-якій точці треба реагувати на сигнали повітряної тривоги і йти в укриття. Таким чином можна зберегти собі життя.

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