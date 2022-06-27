Росіяни обстріляли з "Ураганів" жителів Лисичанська, які набирали воду: 8 людей загинули

Російські окупанти 27 червня обстріляли мирних жителів Лисичанська, які набирали воду. На жаль, жертвами загарбників стали 8 людей.

Про трагедію повідомив Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА. Він заявив, що росіяни обстріляли мирних жителів Лисичанська, коли ті набирали воду від підвезеної цистерни.

Зауважте Внаслідок удару по Кременчуку загинули щонайменше 13 людей

Окупанти вдарили по людях з РСЗВ "Ураган".

Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу з РСЗВ "Ураган",

– заявив Гайдай.

Жертвами обстрілів стали 8 людей. Серед загиблих – хлопець 2007 року народження.

За словами очільника Луганської ОВА, 21 людину доставили до лікарні. Серед поранених – хлопець 2008 року народження. У Лисичанську після отримання медичної допомоги залишилися 5 людей. Окрім того, 16 постраждалих евакуювали до лікарень, розташованих в інших регіонах.

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Росіяни знищують мирне населення України

Станом на 21:56 27 травня повідомили, що кількість жертв внаслідок ракетного удару по Кременчуку зросла до 13 людей. Окрім того, відомо про 59 постраждалих.

Також зросла кількість загиблих внаслідок обстрілів Харкова. Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА –повідомив про 5 загиблих. Відомо про щонайменше 22 постраждалих.

Втрати ворога

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьких загиблих.Українцям нагадують, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, доки не повідомлять про відбій повітряної тривоги. Це правило рятує життя. Також людей закликають довіряти лише інформації з офіційних джерел.

Українські захисники та захисниці продовжують обороняти рідну землю від російських загарбників. Станом на 27 червня відомо про 35 тисяч ліквідованих окупантів. Також вдалося знищити:

танків – 1 552 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 687 одиниць;

артилерійських систем – 771 одиниця;

реактивних систем залпового вогню – 243 одиниці;

засобів ППО – 101 одиниця;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 184 одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 636 одиниць;

крилатих ракет – 139 одиниць;

кораблів / катерів – 14 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 575 одиниць;

спеціальної техніки – 60 одиниць.

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