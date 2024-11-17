На Волині та Вінниччині росіяни обстрілами пошкодили енергетичну інфраструктуру

Росія вранці 17 листопада вдарила по Волинській та Вінницькій області. На жаль, ворог зміг влучити по регіонах.

24 Канал пише з посиланням на главу Волинської ОВА Івана Рудницького, що, на щастя, поранених та жертв немає.

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Що відомо про наслідки атаки на Волині

На жаль, Волинська область під час повітряної тривоги зазнала влучань. Пошкоджена енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією – без жертв та постраждалих,

– заявив очільник Волинської ОВА.

За його даними, станом на 8:34 17 листопада всі відповідні служби працювали, тривала ліквідація наслідків.

Глава Волинської обласної військової адміністрації закликав людей під час тривоги перебувати в укриттях.

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Що відбувається на Вінниччині

Заступниця очільника Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила вранці 17 листопада, що Росія била по об'єктах критичної інфраструктури.

Попередньо без постраждалих. Є відключення світла,

– заявила посадовиця.

За її словами, станом на 8:26 17 листопада всі служби виїхали на місця та ліквідуватимуть наслідки після відбою тривоги.