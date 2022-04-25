Росіяни обстріляли залізницю, ППО знищила ворожий Су-34: відеодайджест 61 дня війни

Росіяни продовжують цинічну війну проти українського народу. На 61 день війни ворожа армія обстріляла залізничні сполучення п'яти міст.

Головні події 61 дня війни

Про атаки ворога та головні події 61 дня війни повідомили у Міністерстві оборони. Зокрема, у відомстві підсумували кількість вбитих російських солдат.

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Втрати ворога

Орієнтовні втрати ворога – 21 900 людей. Зауважимо, що ці дані неточні через велику інтенсивність бойових дій – втрат може бути більше. Відомо, що найбільше втрат ворог зазнав на Сєвєродонецькому напрямку.

Удари по залізниці

Російські воєнні злочинці завдають удар по залізничних вузлах,

– наголосили у Міноборони.

Зокрема, під ворожий обстріл потрапили 5 залізничних станцій на Заході та в Центрі України.

Близько 08:30 ранку росіяни завдали ракетного удару по Львівщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Рівненщині: руйнування – на залізниці біля Здолбунова.

Ще один збитий ворожий Су-34

Водночас у Міноборони повідомили, що українська протиповітряна оборона знищила сьогодні російський літак Су-34 – сталось це на Харківщині.

Україна на дипломатичному фронті

Серед головних подій 61 дня війни й той факт, що Україна підготувала базу документів для проведення воєнного трибуналу над Росією.