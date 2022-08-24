Внаслідок нічного удару по Запоріжжю пошкоджені 6 багатоповерхівок: фото наслідків обстрілу

24 серпня 2022 , 08:36
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Джерело:

телеграм Анатолія Куртєва

російські окупанти здійснили вогневу атаку на Запоріжжя. Як завжди, ворог цілив у житлові будинки та цивільні об'єкти.

Підлі російські окупанти уночі атакували Запоріжжя. Під покровом ночі ворог планував пошкодити інфраструктуру та забрати життя мирних українців.

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Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя

Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, наразі відомо про влучання снарядів російських окупантів у 6 житлових помешкань. Загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу немає.

У будинках повилітали шибки та зруйновані віконні рами. На місцях вже активно працюють комунальники. Мешканців просять звертатися за номером 15-80 на випадок наявності пошкодження інших будівель. 

Наслідки обстрілу Запоріжжя: фото 

Війна росії з Україною: останні події 

  • російські окупанти завдали масштабного удару по Дніпропетровщині, тривога лунала цілу ніч. Відомо про постраждалих та руйнування. 
  • З'являються нові історії підтвердження викрадення українських дітей. Окупанти вивозять їх до росії та віддають до родин громадян країни-окупанта.
  •  путін сам керує командирами військових підрозділів окупантів в Україні. Аналітики стверджують, що шойгу та інше керівництво російської армії – це просто формальність.

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Автор: Ярослав Сиваківський