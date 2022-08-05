Зафіксовано "прихід" кількох ракет, – Запорізька ОВА про вибухи в регіоні

5 серпня 2022 , 03:08
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Джерело:

телеграм Олександра Старуха

російські війська в ніч на 5 серпня здійснили обстріл Запорізької області. Загалом по регіону випустили одразу кілька ракет.

Цю інформацію підтвердив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Напередодні повідомляли, що лунають вибухи в Запоріжжі, Миколаєві, Нікополі та на Харківщині. 

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Куди влучили ракети під час атаки Запоріжжя 

Повідомлення про вибухи в обласному центрі почали з'являтися приблизно після 1 години ночі. Однак Старух запевнив, що були "прильоти" лише поряд. 

Ворог і надалі не дає спокою Запорізькому краю. Зафіксовано прихід кількох ракет поруч з обласним центром. За попередньою інформацією жертв немає,
– написав голова ОВА. 

Подробиці нічного обстрілу він пообіцяв оприлюднити вже зранку. Також закликав у жодному разі не нехтувати сигналом повітряної тривоги, оскільки це може врятувати життя. 

Також був обстріл області зранку 4 серпня. Тоді одна з ракет Х-59 влучила в підприємство у північній частині міста. Також були влучання у ферму поряд із обласним центром. 

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Автор: Олександр Марчак