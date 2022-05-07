Росіяни обстріляли та знищили музей Сковороди під Харковом – будівлю XVIII століття

Російські війська під час обстрілу в ніч на 7 травня знищили Національний музей імені Григорія Сковороди біля Харкова. Після прямого влучання снаряду будівля XVIII століття почала палати.

У мережі одразу з'явилися відео та фото пожежі, яка там почалася. Їх оприлюднили в спільноті Золочівської селищної ради невдовзі після опівночі.

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Нещодавно зробили реставрацію

На оприлюднених фото помітно, що туди станом на 00:45 вже прибули рятувальники. Проте пожежа була вже надто сильною. Снаряд влетів через дах і невдовзі палали усі без виключення приміщення.



Рятувальник на місці пожежі в музеї / Фото Світлани Данилко-Курченко

Незадовго до вторгнення Росії там зробили реставрацію. Проте зараз усі витрачені гроші та зусилля місцевих жителів знищені.

Ми готували заклад до відзначення трьохсотріччя видатного філософа зі світовим ім'ям.

Немає слів, щоб передати наш гнів, немає виправдання діям російських варварів,

– написала працівниця сільради.



Музей Сковороди на Харківщині охоплений вогнем / Фото Світлани Данилко-Курченко

Постраждав син директора музею

Очільник Золочівської громади Віктор Коваленко розповів Суспільному, що постраждала одна людина. В момент обстрілу в будівлі перебував 35-річний син директора музею. Він цієї ночі залишився охороняти приміщення, проте став жертвою чергового російського обстрілу.

Рятувальникам довелося його витягати буквально з під палаючих завалів. Наразі відомо лише, що медики діагностували в чоловіка травму ноги. Наразі його вже госпіталізували.

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Що відомо про цей музей

Установа розташована в селі Сковородинівка. Будівлі було кілька сотень років – це маєток XVII століття. Є підтвердження того, що саме там останні роки свого життя працював Григорій Сковорода.

Також біля цього маєтку він і був похований. Саме тому це не просто пожежа, а чергове руйнування важливої частинки історії та національної пам'яті нашої країни.

Вогонь, ймовірно, знищив експозицію, де були:

видання творів філософа;

наукова і художня література про нього;

книги античних, середньовічних та новочасних філософів і поетів, які вивчав сковорода;

етнографічні предмети;

присвячені Сковороді картини;

графічні роботи;

скульптури;

деякі особисті речі філософа.

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