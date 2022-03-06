Росіяни обстрілюють дитячу лікарню на Луганщині, – глава ОВА

Окупанти нещадно обстрілюють цивільні об'єкти. Зокрема, на Луганщині атакують дитячу лікарню, де перебувають важкі пацієнти.

Про це розповів Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації. Він наголосив, що Лисичанська обласна дитяча лікарня наша – одна з кращих в країні.

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"Там було багато обладнання, добре сформована. Зараз дітям доводиться постійно бути в підвалі", – сказав Гайдай.

Чи евакуйовуватимуть дітей

Голова ОВА хоче, аби дітей евакуювали з небезпечного місця, однак це зробити складно.

"Евакуація дітей, які перебувають в реанімації під апаратом штучної вентиляції легень – це дуже складна процедура", – зазначив Гайдай.

Ми, звісно, готуємось до гуманітарного коридору, але на прикладі Маріуполя і Волновахи ми побачили, що таке "вірити росіянам",

– додав він.

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