Росіяни обстрілюють Донецьк, прилетіло у пологовий: звинувачують ЗСУ і просять у Путіна підмогу

Російські окупанти знову обстрілюють Донецьк та звинувачують у цьому Збройні сили України. Обстріли сьогодні були особливо цинічні – прилетіло у пологовий будинок. Провокації російські бойовики влаштували навмисно – просять підмогу у Путіна.

Росіяни нещадно обстрілюють Донецьк

Про це 24 каналу повідомили джерела в розвідці. Зауваживши, що обстріли по місту російські бойовики завдавали з різних точок.

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13 червня росіяни гатили по Донецьку з особливою жорстокістю. Били, ймовірно, з Макіївки. Однак, наразі деталі з'ясовують, адже обстріли бойовики здійснювали з різних точок та з різного озброєння,

– повідомило джерело.

Бойовики обстріляли пологовий

Водночас місцеві повідомляють, що між "вильотами" та "прильотами", проходить близько двох секунд. Тобто стріляють – чи не з самого Донецька.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю пологового будинку. Звинуватили у цьому українських військових і у зв'язку з цим глава так званої "днр" Денис Пушилін просить у Росії залучити "додаткові союзницькі сили".

Провокації, щоб звинуватити ЗСУ та звернутись до Путіна

Пропагандисти не соромились знімати обстріли на відео. Однак, не врахували того факту, що українців не так просто обдурити.

На відео, яке поширюють пропагандистські ЗМІ, росіянин говорить про обстріл з озброєння “міномет 120-й". І тут же чутно постріл-втручання менш за пару секунд. Однак, така коротка пауза лише коли обстрілюють зблизька. А так близько від Донецька тільки росіяни.

Обстріли в окупованому Донецьку почастішали

Зауважимо, що в останні дні почастішали обстріли Донецьку. Так, 10 червня окупанти теж обстріляли окуповане місто і теж традиційно звинуватили у цьому ЗСУ.

Про обстріли у Донецьку сьогодні повідомив й Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя. Він зауважив, що саме такі дії росіян чекають і Маріуполь найближчим часом, бо це звична тактика окупантів.