У частині регіонів України – повітряна тривога: росіяни обстрілюють Харків

Ранок 28 грудня почався з повітряної тривоги. А на Харківщині не минулося без ворожих обстрілів. Людей закликають залишатися в укриттях цивільного захисту.

Повітряна тривога почала ширитися зі східних регіонів. Сталося це приблизно о 9:00.

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Повітряна тривога в Україні

Станом на 9:15 сирени завили у:

Луганській (триває з 4 квітня),

Донецькій,

Харківській,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Полтавській,

Кіровоградській,

Черкаській,

Київській області та місті Київ.



Повітряні тривоги зранку 28 грудня / Фото "єМапа"

У Харкові пролунали вибухи

Ранок 28 грудня у Харкові почався з обстрілів ворога. Перші деталі повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його даними, небезпека загрожує жителям Харкова та області.

Тим часом в Офісі Президента також підтвердили обстріл Харкова. Ймовірно, є прильоти у Слобідському районі Харкова. На цю хвилину даних про постраждалих немає. Підрозділи ДСНС виїхали на місце події.

Загроза нового масованого удару по Україні: що відомо

Останні декілька днів українців попереджають, що ворог може вдатися до удару на новорічні свята. Точної дати, коли окупанти можуть завдати удару, наразі немає.