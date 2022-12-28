У частині регіонів України – повітряна тривога: росіяни обстрілюють Харків

28 грудня 2022, 09:08
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Джерело:

"єМапа"

Ранок 28 грудня почався з повітряної тривоги. А на Харківщині не минулося без ворожих обстрілів. Людей закликають залишатися в укриттях цивільного захисту.

Повітряна тривога почала ширитися зі східних регіонів. Сталося це приблизно о 9:00.

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Повітряна тривога в Україні

Станом на 9:15 сирени завили у:

  • Луганській (триває з 4 квітня),
  • Донецькій,
  • Харківській,
  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Полтавській,
  • Кіровоградській,
  • Черкаській,
  • Київській області та місті Київ.


Повітряні тривоги зранку 28 грудня / Фото "єМапа"

У Харкові пролунали вибухи

Ранок 28 грудня у Харкові почався з обстрілів ворога. Перші деталі повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його даними, небезпека загрожує жителям Харкова та області. 

Тим часом в Офісі Президента також підтвердили обстріл Харкова. Ймовірно, є прильоти у Слобідському районі Харкова. На цю хвилину даних про постраждалих немає. Підрозділи ДСНС виїхали на місце події.

Загроза нового масованого удару по Україні: що відомо

Останні декілька днів українців попереджають, що ворог може вдатися до удару на новорічні свята. Точної дати, коли окупанти можуть завдати удару, наразі немає.

  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підкреслив, що Україна перебуває в готовності до нових масованих обстрілів. Він додав, що обстріл може статися у будь-який момент.
  • А секретар РНБО Олексій Данілов припустив, що російські окупанти можуть відкласти масований обстріл української інфраструктури перед Новим роком через економію ракет, але гарантії цьому немає.
  • Речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк зранку 28 грудня зазначила, що окупанти з великою ймовірністю готуються до нового масованого удару по Україні, однак погода на нашому боці. Шторм, який вирує у морі, не дає ворогу вивести свої кораблі.
Автор: Альона Захарова