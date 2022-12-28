У частині регіонів України – повітряна тривога: росіяни обстрілюють Харків
Джерело:"єМапа"
Ранок 28 грудня почався з повітряної тривоги. А на Харківщині не минулося без ворожих обстрілів. Людей закликають залишатися в укриттях цивільного захисту.
Повітряна тривога почала ширитися зі східних регіонів. Сталося це приблизно о 9:00.
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Повітряна тривога в Україні
Станом на 9:15 сирени завили у:
- Луганській (триває з 4 квітня),
- Донецькій,
- Харківській,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Полтавській,
- Кіровоградській,
- Черкаській,
- Київській області та місті Київ.
Повітряні тривоги зранку 28 грудня / Фото "єМапа"
У Харкові пролунали вибухи
Ранок 28 грудня у Харкові почався з обстрілів ворога. Перші деталі повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його даними, небезпека загрожує жителям Харкова та області.
Тим часом в Офісі Президента також підтвердили обстріл Харкова. Ймовірно, є прильоти у Слобідському районі Харкова. На цю хвилину даних про постраждалих немає. Підрозділи ДСНС виїхали на місце події.
Загроза нового масованого удару по Україні: що відомо
Останні декілька днів українців попереджають, що ворог може вдатися до удару на новорічні свята. Точної дати, коли окупанти можуть завдати удару, наразі немає.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підкреслив, що Україна перебуває в готовності до нових масованих обстрілів. Він додав, що обстріл може статися у будь-який момент.
- А секретар РНБО Олексій Данілов припустив, що російські окупанти можуть відкласти масований обстріл української інфраструктури перед Новим роком через економію ракет, але гарантії цьому немає.
- Речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк зранку 28 грудня зазначила, що окупанти з великою ймовірністю готуються до нового масованого удару по Україні, однак погода на нашому боці. Шторм, який вирує у морі, не дає ворогу вивести свої кораблі.