Лише за два дні понад сотня постраждалих: росіяни цинічно обстрілюють всю Харківську область

Росіяни продовжують цинічно обстрілювати Харківську область. Лише за останні два дні постраждалих є понад 130 людей, вбито – 10.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що окупанти ціляться в приватні будинки українців, серед поранених за останні два дні є діти та вагітна жінка. Ворог навмисно завдає ударів з періодичністю, щоб завдати шкоди правоохоронцям та медикам, які приїжджають на місця влучань.

Дивіться також Величезна вирва: чим росіяни вдарили по Слобідському району Харкова

Росіяни цинічно обстрілюють всю Харківську область

Кореспондентка розповіла, що кількість постраждалих та поранених за весь останній тиждень в Харківській області перевищить півтори сотні людей.

Сьогоднішній день, 1 вересня, в жителів області теж розпочався з обстрілів. Обласні військова адміністрація повідомила про двох поранених через удар по Богодухівському району о 7 ранку, де окупанти влучили по цивільному підприємству.

Крім того, ворог завдав удари з 3 по 5 ранку по населеному пункту Слатине Дергачівської міської громади. Відомо про шістьох постраждалих, серед них – вагітна жінка, яку госпіталізували.

Удари були подвійні з періодичністю. Ми розуміємо, що росіяни намагаються завдати якомога більше шкоди нашим екстреним службам, правоохоронцям та рятувальникам,

– наголосила Черненко.

Села у Куп'янському районі теж зазнали руйнувань, окупанти били по приватних будинках. Є поранені, серед яких жінки середнього та старшого віку.

У самому Куп'янську внаслідок удару російського FPV-дрона загинув поліцейський Олександр Попович, якому було всього 44 роки.

Крім цього, вчора, 31 серпня, окупанти завдали удару по селу Черкаська Лозова.

Це село – околиця Харкова, тиха та атмосферна. Знову ж таки був удар по приватному сектору, внаслідок чого 11 людей звернулось за медичною допомогою. Серед постраждалих є двоє дітей. На жаль, двоє жінок загинули,

– зазначила кореспондентка.