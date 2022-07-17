Російські війська продовжують гатити по Зміїному: яку мету переслідує ворог

Окупанти продовжують обстрілювати острів Зміїний, з якого їх викурили ЗСУ. Росіяни кажуть, що зробили "жест доброї волі" і пішли самостійно, але чомусь досі ніяк не вгомоняться.

В ефірі телемарафону керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що є декілька причин, чому окупанти досі обстрілюють Зміїний. Про це повідомляє 24 канал.

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Чому окупанти досі обстрілюють острів Зміїний

Намагаються показати, що тримають над островом контроль,

Намагаються проводити заходи, щоб не дозволити там розгорнути український гарнізон,

Продовжують нищити ту техніку, яку вони полишили, оскільки не можуть ніяк її забрати.

Також вона розповіла, що окупанти намагаються повернути собі контроль над островом.

Навряд чи це якісь унікальні зразки техніки, тому що коли встановлювався прапор наші підрозділи провели зачистку острова. Але окупанти намагаються повернути собі контроль і зобразити, що вони ситуацією володіють, контролюють її і не дозволять нам робити те, що ми вважаємо за потрібне на острові,

– сказала Гуменюк.

З чого окупанти обстрілюють острів

Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни влаштовують на острів нальоти авіації, а також намагаються бомбити острів бомбардувальниками, але не завжди влучають.

Нагадаємо, 13 липня росіяни намагалися бомбардувати острів Зміїний, вдаривши по ньому парою винищувачів Су-27, однак бомби впали в море поблизу.

Повторна спроба була 15 липня. Втрат серед українських воїнів немає.

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