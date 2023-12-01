Шпигують на користь Путіна: журналісти розкрили імена росіян, які досі працюють в ОБСЄ

Російські агенти ще досі лишаються працювати у міжнародних організаціях, шпигуючи на користь Москви. Журналісти виявили кількох громадян країни-агресорки, які й досі працюють в ОБСЄ.

Журналісти відзначили, що призначення близьких до Кремля фігур на високі посади в ОБСЄ викликає занепокоєння. Адже це може дати режиму Путіна можливість саботувати роботу нейтрального за задумом міжнародного органу.

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Колишня киргизка, що отримала російське громадянство

Дружина колишнього російського спеціального представника в ОБСЄ Андрія Руденка Салтанат Сакембаєва обіймала посаду старшого помічника з політичних та адміністративних питань в ОБСЄ з 2009 року. Вона мала посаду, яка дозволяла їй взаємодіяти з людьми з різного походження та мати доступ до широкого кола інформації.

Примітно, що в серпні 2014 року Сакембаєва отримала російське громадянство, а вже через місяць одружилася з Руденко. Вона також відмовилася від киргизького громадянства.



Салтанат Сакембаєва до 2022 року працювала в ОБСЄ / Фото "Радіо Свободи"

Уже у 2016 році чоловіка Сакембаєвої призначили керівником департаменту, відповідального за Білорусь, Молдову та Україну в міністерстві закордонних справ Росії. Дипломат з європейської країни розповів журналістам, що, попри очевидний конфлікт інтересів, Сакембаєва продовжувала мати доступ до конфіденційних даних, пов'язаних зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні та Тристоронньою контактною групою. Вона брала активну участь у засіданнях щодо російської агресії в Молдові, Грузії та на Закавказзі, а також представляла офіційні делегації та відвідувала засідання Ради міністрів країн-учасниць ОБСЄ.

Примітно, що посаду Сакембаєва в керівництві ОБСЄ обіймала до липня 2022 року. Журналіст-розслідувач Андрій Солдатов висловив побоювання, що управління контррозвідки фсб було б готове використати її посаду у власних цілях, можливо, прагнучи завербувати її або змусити поширювати конфіденційну інформацію.

В ОБСЄ є і "полковник" Кремля

Колишній співробітник російського посольства Антон Вушкарник кілька років працює радником в офісі генсека ОБСЄ. Колеги дали йому прізвисько "полковник", натякаючи на його можливу приналежність до спецслужб Росії. За даними "Радіо Свободи", Вушкарник захищав продаж російського озброєння сирійському диктатору Башару Асаду під час його роботи в посольстві. Крім того, він створював гомофобні електронні листи, адресовані співробітнику Конгресу, і ділився відеопосиланнями, схвалюючи анексію Криму Росією.

У матеріалі, опублікованому Der Spiegel, Der Standard і ZDF, дипломати та співробітники розвідки з різних країн припустили, що Вушкарник, громадянин Росії, дуже ймовірно пов'язаний з російською розвідкою. Журналісти "Радіо Свобода" стверджують, що володіють "прямими доказами" цього твердження.



"Полковник" Антон Вушкарник також працює в ОБСЄ / Фото "Радіо Свободи"

Ще у 2017 році МЗС Росії висунуло Вушкарника як "експерта" від Росії для участі в Групі експертів зі стратегічних питань, ініціативи колишнього генсека ОБСЄ Томаса Гремінгера. Група мала на меті сприяти співпраці між представниками Росії, Сполучених Штатів, Європейського Союзу та Швейцарії. Хоча група розпалася у 2020 році, Вушкарнику вдалося зберегти посаду, продовживши отримувати зарплату в МЗС Росії. Крім того, за даними надійного джерела в дипломатичному середовищі, Вушкарник нібито відвідував онлайн-зустрічі Тристоронньої контактної групи та зустрічі зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ на тлі пандемії COVID-19, попри те, що не мав на це дозволу.

"Радіо Свобода" також повідомляє, що Вушкарник, співробітник ОБСЄ, користується автомобілем BMW 5-серії з номерним знаком, пов'язаним з російськими дипломатичними представництвами в Австрії. Це викликало занепокоєння, оскільки згідно з кодексом поведінки Вушкарник зобов'язаний розкривати будь-яку професійну взаємодію зі своїм урядом і будь-які подарунки чи послуги, що перевищують 40 євро. Крім того, влада також висловила підозри щодо Вушкарника за кермом у нетверезому стані. Однак, попри явний запах алкоголю, він відмовився проходити експертизу.

Перекладачка Путіна також в ОБСЄ

Дарія Боярська раніше була перекладачем російського диктатора Владіміра Путіна під час його зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом на саміті G20 у 2019 році в Японії.

Як відзначають журналісти, Боярська супроводжувала Путіна і главу МЗС Росії Сєргєя Лаврова в міжнародних поїздках. Примітно, що Боярська бере участь у перекладах на щорічних сесіях ПА ОБСЄ з червня 2010 року. Однак це призначення викликало занепокоєння серед делегатів ПА ОБСЄ, які сприймають це як непрозоре.

У вересні 2021 року було оголошено, що Боярська очолила віденський офіс зі зв'язків ПА ОБСЄ та була призначена "заступником спецпредставника". За інформацією джерел журналіста, публічний конкурс на ці посади не проводився. Примітно, що зараз Боярська обіймає посаду, яка дає їй доступ до робочих контактів ОБСЄ у Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії, а також до міжнародного секретаріату. Крім того, вона бере активну участь у підготовці візитів членів ПА ОБСЄ та місій спостерігачів за виборами організації.

Боярську також критикують за її обов'язки за російську версію сайту міжнародного секретаріату та переклади його матеріалів. Зокрема, було висловлено занепокоєння щодо відсутності посилань на Росію в контексті тяглого конфлікту з Україною в російських перекладах.