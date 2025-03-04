Немає ейфорії: в Росії з жахом чекають на нову серйозну кризу
- Санкції Заходу та війна проти України серйозно підірвали економіку Росії, викликавши очікування подальшої кризи.
- Ростислав Мурзагулов вказує, що в Росії немає нормальної кредитної системи, іпотеки, а будівництво майже повністю зупинилося.
- Росіяни розгублені через економічну кризу, комунальний колапс та інфляцію, але не наважуються діяти.
Санкції Заходу та затяжна війна проти України суттєво підірвали економіку Росії. Усередині країни люди очікують подальшого загострення кризи.
Письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов в ефірі 24 Каналу зазначив, що навіть якщо настане тимчасове чи постійне перемир'я, проблеми росіян, спричинені війною, нікуди не зникнуть. На них очікує серйозна економічна криза.
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"Це країна, яка стоїть на порозі чергової кризи – ще гіршої, ніж у 90. Багато хто там це розуміє. Розуміє і з жахом чекає. Але, як і раніше, не наважується нічого робити, бо немає громадянського суспільства", – сказав Ростислав Мурзагулов.
Які проблеми очікують на росіян
Він додав, що росіяни тепер розгублені. Вони не знають, як пояснити економічну кризу, комунальний колапс, шалену інфляцію. У Росії наразі немає сталої кредитної системи та іпотеки, а будівництво призупинилося.
Цікаво! У Росії визнають, що в найближчі місяці економіка може обвалитися. Причина цього – санкції, запроваджені партнерами України.
Ростислав Мурзагулов зауважив, що в Росії одні отримують вигоду від війни, а інші лише чекають на її завершення.
Коли майже всі говорили, що це вже вирішене питання, там дуже часто можна було почути такі мерзенні розмови: мовляв, за кілька днів буде мир, а в мене родич сидить у в'язниці. "Як думаєш?" – запитують у мене. "Може, йому теж записатися? От він вийде, а там уже мир, і він залишиться живий",
– розповів Мурзагулов.
Він додав, що питання свідчить про те, що в колах Росії обговорюють можливе завершення війни.
До слова, Reuters повідомляє, що США невдовзі планують послабити санкції проти Росії. Так Дональд Трамп хоче покращити відносини з Москвою і нібито наблизити закінчення війни в Україні.