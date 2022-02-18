Росіяни оголосили "евакуацію" з Донбасу, щоб усі забули обстріл дитсадка, – журналіст Бутусов

Журналіст Юрій Бутусов вважає, що "евакуація" українців з Донбасу у Росію має 2 причини. Викликало їх потужне проукраїнське і антипутінське інформаційне поле у всьому світі.

Тепер світ розглядає будь-які бойові дії на Донбасі, як підготовку до російського вторгнення. Адже Україна перебуває у центрі уваги.

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Росія хоче перекинути вину на Україну

На думку Бутусова, Росія шокована масштабом реакції світових ЗМІ на обстріли 17 лютого. Всі світові медіа показали обстріли дитячого садка та школи на Луганщині, а 25 найбільших іноземних видань зробили репортаж з місця подій.

У результаті обстріли на Донбасі визначені як однозначно російська агресія. Росія програла НАТО інформаційну боротьбу за військове вторгнення. Кремль тепер має намір протидіяти ефективній кампанії НАТО по боротьбі з російською агресією,

– пояснив журналіст.

Тому російські найманці почали поширювати цинічні фейки про "наступ" Збройних сил Україна на Донбас. Все для того, щоб себе ж відбілити. Однак, як зазначив Бутусов, ця боротьба безнадійна, адже ніхто не повірить російським ЗМІ.

Кремль хоче провести наступальну операцію на Донбасі

Іншою причиною "евакуації" є бажання Росія мати свободу дій для продовження обстрілів та для проведення цілком ймовірної локальної наступальної операції. Володимир Путін хоче вплинути на українську владу за допомогою бойових дій та ізолювати Київ від Заходу.

Коротко про "евакуацію" населення

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Повний текст публікації телеграм-каналу "Цензор.нет":

Сьогоднішня заява про евакуацію населення має дві причини.

1. Росія шокована масштабом реакції світових ЗМІ на обстріли 17 лютого. Всі світові медіа показали обстріли дитячого садка та школи на Луганщині, 25 найбільших іноземних медіа зробили репортаж з місця подій. В результаті обстріли на Донбасі визначені як однозначно російська агресія. Росія програла НАТО інформаційну боротьбу за військове вторгнення. Кремль тепер має намір протидіяти ефективній кампанії НАТО по боротьбі з російською агресією. І Пушилін почав гру по зображенню "українського геноциду" і "українського наступу".

Втім, боротьба безнадійна, російським ЗМІ можуть повірити в такій ситуації тільки абсолютні маргінали. Дякуємо нашим союзникам по НАТО.

2. Росія хоче мати свободу дій для продовження обстрілів і для проведення цілком ймовірної локальної наступальної операції на Донбасі. Донбас був і залишається головною проблемою всієї зовнішньої політики Росії, і за допомогою бойових дій Путін сподівається вплинути на українську владу і суспільство, щоб ізолювати нас від Заходу і щоб Україна підписала угоди про визнання окупації Донбасу. Імовірність локальних ударів по українській землі на Донбасі залишається високою.

Нинішня криза не послаблює, як думав Путін, а зміцнює український опір. Ніхто на фронті не хоче втрачати перемогу після 8 років війни. Український народ ніколи не відмовиться ні від Донбасу, ні від Криму.