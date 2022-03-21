Росіяни оголяють тили: на Донбасі не залишилося жодного боєздатного підрозділу окупантів

Керівництво окупаційної адміністрації вкрай незадоволене рішенням російського командування відправляти на війну взагалі ледве не всіх чоловіків. Ватажки терористичних бандформувань бояться дій українських ДРГ та ймовірного контрнаступу бійців ЗСУ.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, Пушилін та Пасічник, а також інші терористи-колаборанти зрозуміли, що справи Росії на фронті йдуть дуже й дуже погано. Через це загарбники намагаються компенсувати власні втрати мобілізованими жителями квазіутворень.

Дивіться також Хрестовий похід: як російська церква намагається знищити Україну

Крім того, з Донбасу росіяни вигнали на фронт взагалі майже всі боєздатні військові формування, чим створили "небезпеку державності" недореспублік.

Пушилін назвав Путіна х****м

Як стверджують розвідники, рішення про підняття мобілізаційного віку на захоплених росіянами територій прийняли зовсім не місцеві командири. Захоплювати у заручники всіх без виключення чоловіків до 65 років – ідея кремлівських злочинців, які вкрай потребують гарматного м'яса.

Абсолютно невмотивованими, непідготовленими та навіть невдягнутими чоловіками росіяни хочуть закрити дірки у своїй армії після величезних втрат. При цьому розуміння неефективності таких дій у командування генштабу ЗС РФ немає, оскільки вони просто гарячково збираються виправити свої критичні помилки.

Якогось серйозного доступу до інформації про те, що відбувається на фронті, у ватажків недореспублік немає. Але і Пушилін, і Пасічник розуміють відсутність перспектив у випадку російського програшу. Протистояти подібному ніхто з колаборантів не наважився, оскільки кожен з них іноді користується ліфтом, їздить машиною та заходить у ресторани.

Тим не менш, нерви у ватажка терористичних бандформувань на Донеччині іноді здають. Під час наради з наближеними до нього особами Пушилін висловив неабияке невдоволення діями Шойгу, Герасимова та Путіна і навіть назвав останнього "х****м". Через те, що відчайдушні спроби в будь-який спосіб захопити всю територію Донеччини та Луганщини провалюються, а рашисти не залишають ніякого тилу та можливості для "республік" захищатися.

Пушилін скаржиться, що на околицях багатьох прифронтових міст залишилося лише кілька десятків людей зі зброєю, які втечуть у випадку проникнення українських ДРГ. При цьому сподіватися на якусь суттєву допомогу Росії у випадку серйозного наступу ЗСУ на Горлівку чи Дебальцеве ніхто з колаборантів не може.

Так званий очільник недореспубліки сказав своєму оточенню, що наразі Україна може звільнити Донецьк лише силами однієї бригади.

Мобілізованих перекидають під Херсон та Харків

Жителів захопленої загарбниками території у Донеччині та Луганщині примусово використовують у боях за ті міста, які взагалі не належать до Донбасу. При цьому мобілізовані перебувають фактично в заручниках в окупантів, розуміють, що проти них воює професійна українська армія. Воювати вони взагалі не хочуть, навіть попри накачування пропагандою.

Тим паче, що Путін говорив про "звільнення" територій квазіреспублік, а не про варварське захоплення Харкова чи Кривого Рогу. Мобілізовані члени бандформувань не розуміють, навіщо їм гинути в чужих містах, де місцеві мешканці посилають навіть кадрових російських військових за адресою корабля "Василь Биков".

Тим не менш, ніхто з захоплених на Донеччині та Луганщині чоловіків фактично не має вибору, окрім як дезертирство або завдання собі каліцтва. Можливості здачі у полон до ЗСУ російські загарбники практично звели нанівець, оскільки мобілізованих закидають на мінні поля, посилають в атаку разом з контрактниками ЗС РФ та прикривають позаду загородзагонами.