Росіяни на окупованих територіях поширюють фейки про примусову мобілізацію в Україні

На загарбаних територіях українці мають перебої зі зв'язком. Окупанти користуються цим й намагаються деморалізувати людей.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони. Зазначили, що на тимчасово окупованих територіях росіяни заявляють, що Україна силою мобілізує чоловіків.

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"Серед жителів тимчасово окупованих населених пунктів загарбники активно поширюють інформацію про нібито загальну примусову мобілізацію всіх чоловіків, які в'їжджають на підконтрольну Україні територію. Подібні чутки окупанти поширюють також на власних блокпостах", – розповіли у Центрі.

Чого прагнуть окупанти

Таким чином рашисти переконують, що у Збройних Сил нібито величезні втрати. Через це потрібно терміново поповнювати особовий склад.

Росіяни прагнуть втримати на окупованих територіях якомога більше чоловіків, щоб ускладнити просування для ЗСУ.

Відновлюють колгоспи

На Луганщині, у Сватовому, російські вбивці створюють колгоспи. Вони зібрали фермерів й заявили, що ті повинні віддати свою техніку та землю. Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, один з фермерів, який має невелике господарство, відмовився співпрацювати з окупантами. Чоловік запитав, чому він має віддати те, над чим працював все життя.

Після такої непокори рашисти приїхали до фермера та з БТР розстріляли його будинок. На щастя, людям вдалось врятуватись.

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