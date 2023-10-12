На окупованих територіях "казакі" знущаються зі школярів і домагаються їх, – Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей охороняти школи наказали так званим "казакам". Нині зафіксовано десятки випадків, коли ті знущалися з дітей.

До так званої "казачої сотні" увійшли бойовики з численних приватних охоронних компаній з Бєлгородської області. Нині Центр нацспротиву отримав перелік усіх найманців, які почали "охороняти" школи.

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"Казакі" чіпляються до школярів

Окупаційна влада наказала залучити так званих "казаків" для "забезпечення порядку" в школах на частині територій Херсонської та Запорізької областей, які нині перебувають під тимчасовим контролем ворога. П'яні найманці часто чіпляються до дітей, ба більше – школярі стають жертвами домагань.

Ці бойовики нерідко перебувають у нетверезому стані та самі чіпляються до школярів через зовнішній вигляд, зокрема, одяг, стрижку або фарбоване волосся. Зафіксовано випадки не лише словесних претензій, але й рукоприкладства та протиправних обшуків, під час яких школярі стали жертвами сексуальних домагань з боку так званих "охоронців",

– повідомляють у Центрі нацспротиву.

Між місцевим населенням на окупованих територіях і так званими "казаками" почалися конфлікти. Відомо, що в Запорізькій області місцеві партизани ліквідували 4 найманців, які "охороняли" школи й чіплялися до школярів. Крім того, уу ЦНС наголосили, що нині мають перелік усіх приватних російських охоронних компаній, які "працюють" на тимчасово окупованих територіях. Також відомі й імена усіх бойовиків, які стали "казаками" у навчальних закладах.

"Українське підпілля стежить за всіма загарбниками, і ніхто з них не уникне неминучої розплати", – попередили в ЦНС.

Діти найбільше страждають від російського терору

На окупованих територіях загарбники мають серйозні проблеми зі спеціалістами, тому школа, яка працює, – це поодинокі випадки. Ще одна причина, з якої працюють лише кілька навчальних закладів, – мало дітей. Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону заявив, що навіть у цих поодиноких школах зафіксовано випадки сексуального насилля щодо дітей.

Ми вже маємо декілька заяв про сексуальне насилля щодо дітей від того "козацтва", яке ворог масово розмістив у тимчасово окупованих школах,

– повідомив Федоров.

Він також розповів, що окупанти починають промивати мізки дітям на окупованих територіях ще в дитячих садочках. У таких "закладах" малечу змушують співати гімн Росії й малювати листи російським солдатам. Посилюється мілітаризація неповнолітніх на окупованих територіях у так званих "юнарміях", де дітей вчать користуватися зброєю. Федоров наголошує, що окупанти роблять це для того, аби відразу відправляти дітей з окупованих територій на передову, як тільки їм виповниться 18 років.