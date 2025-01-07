Ворог захопив Лозову на Харківщині і окупував два селища на Донеччині, – Deep State

Росіяни продовжують наступати на Донеччині. Також противник має успіхи на Харківщині.

Сили оборони ведуть важкі бої за Торецьк. Там ворог проводить штурми майже по всьому місту. За останню добу противнику вдалося просунутися вперед, передає 24 Канал із посиланням на Deep State.

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Де росіяни мали успіх на Донеччині

Найзапекліші бої у Торецьку точаться в центрі, мікрорайоні "Забалка", шахті "Центральна", а також на північно-західних околицях міста.

Яка обстановка у Торецьку: дивіться на карту

Мали успіх росіяни і на Курахівському напрямку. Там їм вдалося окупувати село Шевченко.

Противник захопив Шевченко: дивіться на карті

Зверніть увагу! 6 січня росіяни заявили про повне захоплення Курахового. Втім, у ЗСУ цю інформацію не підтвердили. Там уточнили, що бої в західній частині міста досі тривають.

Також, на жаль, загарбники мали просування на Лиманському напрямку. Там окупанти захопили Іванівку.

Ворог окупував Іванівку на Донеччині: дивіться на карті

Ворог просувається на Харківщині

Непроста ситуація склалася і в Харківській області. Там противник здійснює просування у напрямку Куп'янська – Вузлового. Так, росіянам вдалося окупувати селище Лозова.

Росія захопила Лозову: дивіться на карті

Також ворог намагався просунутися до Нової Кругляківки: дивіться на карті