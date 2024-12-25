Росіяни окупували Новооленівку та просунулись біля кількох населених пунктів, – DeepState

Росіяни не полишають спроб захопити нові українські території. Зокрема, ворог зосередив свої зусилля на окупації Донецької області.

Росіяни змогли просунутись на фронті та навіть захопити кілька населених пунктів. Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Що відбувається на фронті

Аналітики розповіли, що ворог окупував Новооленівку.

Росія окупувала Новооленівку: дивіться карту

Крім цього, відомо також про просування біля Піщаного та Нововасилівки.

Ворог просунувся: дивіться карту

Також вдалося уточнити ситуацію в районі Рівнополя.

Що відбувається у Рівнополі: дивіться карту

Ситуація на фронті залишається непростою. Російські війська здійснили численні атаки на кількох напрямках, включаючи Вовчанськ, Торецьк і Петропавлівку, але всі були відбиті українськими захисниками.

За минулу добу відбулося 266 бойових зіткнень, найбільше атак зафіксовано на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. На Покровському напрямку українські військові зупинили 60 штурмових дій ворога в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променю, Лисівки, Нового Труда, Даченського, Шевченка, Вовкового та Нововасилівки. Противник не зміг прорвати оборону.