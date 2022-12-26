Росіяни поширюють примітивний фейк про "ялинкові прикраси зі свастикою" в Україні
Джерело:OSINT
Росіяни знову поширили черговий фейк у своїх пропагандистських каналах. Зокрема, вони написали відверту брехню про те, що в Україні нібито на ялинці "прикраси з військовою символікою ЗСУ і Третього рейху".
Проте фото окупанти використали з 2013 року. Ба більше, зроблені вони були далеко не в Україні.
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У чому полягає брехня росіян
За даними дослідників, росіяни закинули "вкид", який стосується Різдва та почали "розганяти" його в пабліках.
Суть "вкиду" примітивна – "українці наряджають ялинки прикрасами з військовою символікою ЗСУ і Третього рейху"… Отож, р**ня опублікувала фото з виставки, що проходила у німецькому місті Ульм 27 листопада 2013 року в Museum der Brotkultur,
– мовиться в повідомленні.
Росіяни опублікували чергову брехню про Україну / Скриншот з російських пабліків
Пропагандисти підписали фото з німецької виставки в Україні неправдивим повідомленням, що нібито так "прикрашають" ялинки в Україні.
"Українці, де немає нацизму, готуються прикрашати ялинки", – написали вороги.
Хоч насправді опублікували фото з музею в Німеччині, зроблені у 2013 році.
Справжня публікація, з якої окупанти вкрали фото / Скриншот з Daily Mail
Варто зауважити, що на виставці 2013 року в Німеччині показали й найпопулярнішу іграшку нацистської Німеччини – порцелянову голову Гітлера. Проте її росіяни не опублікували.
Дивно, що таку фотку р**ня не опублікувала... Хоча можливо ще й таке побачимо!
– зазначили дослідники.
Росіяни вкрали фото з виставки в Німеччині: що відомо
- У 2013 році на виставці в німецькому місті Ульм показали колекцію ялинкових прикрас на Різдво за часів Третього рейху.
- Відзначали, що мета виставки – показати людям, як фанатики змінили символи Різдва.
- За даними видання Daily Mail, яке писало про цю виставку у 2013 році, новорічні іграшки часів гітлерівської Німеччини з приватної колекції родини міста. Їх вона надала музею до лютого 2014 року.
- На виставці було орієнтовно 400 експонатів. Окрім свастики, там була голова Гітлера та нацистське привітання "Heil Hitler", тобто "Хай живе Гітлер" та багато іншої символіки того часу.