Як росіяни ховають свої вертольоти на віддаленому пляжі Херсонщини: супутникові фото

Окупанти хитрують та адаптуються до умов сучасної війни. Ворог намагається сховати свою техніку від далекобійного озброєння ЗСУ.

Росіяни створюють секретні бази і передові пункти озброєння та дозаправки для своїх гелікоптерів. На цей нюанс звернув увагу OSINT-аналітик офіцер запасу Tatarigami_UA у соцмережі X (раніше Twitter).

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Окупанти організували базу на Арабатській стрілці

OSINT-аналітик зазначив, що коли Сили оборони України просувалися до Херсону, то російське командування вирішило передислокувати свої гелікоптери з авіабази "Чаплинка". Нову "базу" окупанти організували на Арабатській Стрілці, а саме у селі Стрілкове Генічеського району біля бази відпочинку "Ювілейна".

Де розміщена нова база з ворожими вертольотами: показуємо на карті

Зокрема на одному супутниковому фото за 20 травня 2023 року можна побачити 20 імпровізованих вертолітних майданчиків, розташованих на території бази відпочинку "Волна". З них на десятьох майданчиках розташована низка різних гелікоптерів — Мі-8, Мі-24, Ка-52, ймовірно Мі-28.



Нова база окупантів на Арабатській стрілці

Коли росіяни збудували цю базу

Раніше цієї авіабази не було. Майданчики на "Арабатці" окупанти почали розбудовувати орієнтовно у жовтні 2022 року – тоді, коли їм терміново знадобилося перебазувати свої гелікоптери.

Цей приклад насправді вкотре підкреслює той факт, як ворог може адаптуватися під сучасні загрози, як це було, наприклад, з тими ж ракетами GMLRS, коли після успішної кампанії ЗСУ ще у 2022 році зі знищення цілей на відстані у 80 км окупанти були вимушені відтягнути низку своїх різних об'єктів,

– зазначили Defense Express.

Важливо зауважити, що до повномасштабного вторгнення це була звичайна база відпочинку – до повномасштабного вторгнення туди з'їжджалися українці з різних куточків країни.