"Може статися катастрофа": у Deep State оцінили ситуацію навколо Курахового

Велика інтенсивність штурмових дій на Курахівському напрямку зберігається й надалі. Окупанти не відмовляються від намірів не лише захопити місто, але й взяти в оточення українські сили.

Дуже складна і небезпечна ситуація склалася навколо Курахового. Росіяни продовжують наступати на місто із трьох напрямків, передає 24 Канал із посиланням на Deep State.

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Чому втрата Курахового – "питання часу"

За словами аналітиків, обстановка на цій ділянці фронту стає дедалі гіршою. Окупанти продовжують реалізацію свого масштабного плану з оточення міста, заходячи з флангів. Посиливши тиск з нових напрямків, росіяни намагаються вийти на логістичні шляхи Сил Оборони. Для цього вони штурмують позиції українських військових з півночі, півдня та сходу.

На півночі і півдні ворог діє з метою обходу міста з флангів, де йому важливо взяти, як мінімум, під вогневий контроль трасу Н15 Запоріжжя – Донецьк і достатньо, щоб здійснювати ураження по будь-якому переміщенню.

З півдня рух здійснюється за напрямком Ясна Поляна – Максимівка – Трудове, де з постійним тиском і втратами, але противник має просування. Від лінії бойового зіткнення до траси залишається близько 10 кілометрів.

З півночі окупанти зосередили свою максимальну увагу на населеному пункті Сонцівка. Там вони мали спроби успішного заходу в саме село, але поки Силам Оборони вдається знищувати ворожу піхоту. "Постійний тиск малими групами, які в разі виживання стараються заховатися з метою накопичення даються взнаки і рано чи пізно дадуть можливість закріпитися", – вважають експерти.

Парелельно відбуваються активні спроби росіян прорватися в Берестки і Старі Терни.

На сході від Курахового окупанти теж просуваються успішно. Вони залязять на східні околиці міста і теж пробують насичуватися і закріплятися.

Курахово оточують з трьох сторін: дивіться на карті

Одночасно несприятлива обстановка складається в районі населених пунктів Антонівка – Катеринівка – Єлизаветівка, адже окупанти ще більш активізувалися і постійно лізуть на позиції українських військових. При виході ворога на трасу Н15, ця ділянка буде найнебезпечнішою для перебування.

У Deep State кажуть, що у залученні Україною додаткових ресурсів, які прибувають в район Курахового, виникають питання адекватності їх розгортання.

Такими діями втрата контролю над Кураховим залишається питанням часу. А якщо ще й не взяти під контроль проблему з флангами, то дуже скоро вона перетвориться на чергову катастрофу,

– підсумували аналітики.

До слова, за останню добу на Курахівському напрямку відбулося 48 ворожих атак.