Росіяни паркують системи ППО прямо посеред цивільної забудови: обурливі кадри

Російські загарбники паркують системи ППО прямо посеред цивільної забудови у Маріуполі. У мережі показали відео.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відповідні кадри з міста.

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Паркує системи ППО у житлових кварталах

Ру*ня паркує системи ППО Бук прямо посеред цивільної забудови. Чом ні? Один житловий будинок вже спалили уламками, мабуть, сподобалось. Потім версія про балони, крани, літаки – все за планом,

– написав він.

"Бавовна" у Маріуполі

Нещодавно біля Маріуполя пролунало кілька вибухів. Конкретні результати "цвітіння бавовни" ще встановлюють.

За словами Андрющенка, попередньо, знешкоджено один із комплексів С-300 – ППО окупантів. Він додав, що також було влучання в місця, де розташовані великі казарми російської армії.

Крім того, поблизу Мангушу знешкодили росіян. Радник повідомив: щонайменше 20 окупантів відправилися на концерт до Кобзона, ще 7 – 10 застрягли дорогою. "Але сподіваємося, що скоро вони туди долучаться", – підсумував Петро Андрющенко.

Роковини моторошної трагедії

Рівно рік тому окупанти скинули надпотужну авіабомбу на приміщення драмтеатру, в якому ховалися сотні мирних маріупольців. Загарбники нахабно брехали про свій вчинок.

Росіяни не могли не знати, що там ховаються цивільні, адже про це щонайменше попереджав величезний напис "діти". Російська пропаганда відразу ж заявила, що там було "знищено штаб Азова". Коли ж з'ясувалося, хто насправді був у театрі, ці публікації почали видаляти.

Скільки людей загинуло від авіаудару – достеменно невідомо. Після трагедії у Маріупольській міськраді заявили про приблизно 300 загиблих. Інші джерела називають вдвічі більшу кількість вбитих.