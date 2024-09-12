Росіяни перебили водопостачання та зруйнували міст біля Покровську, – МВА

Окупанти зруйнували Дмитрівський міст у Покровську Донецької області. Саме він з'єднував місто з Мирноградом.

Також внаслідок атаки зупинена робота модульної фільтрувальної станції. Відновити її наразі неможливо.

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Окупанти нищать логістику біля Покровська

За даними Покровської МВА, російські війська двічі поцілили у інфраструктурні об’єкти.

Близько 10:50 окупанти обстріляли східну частину Покровську, біля одного зі шляхопроводів було влучання. Через вибухову хвилю також були пошкоджені житлові багатоквартирні будинки. Сьогодні близько 4:40 росіяни поцілили в дорожньо-транспортний об’єкт та зруйнували одну із секцій шляхопроводу,

– говориться у повідомленні.

За інформацією місцевої влади, інформації щодо постраждалих не надходила.

Також у ЗМІ публікують кадри з місця подій.

Росіяни зруйнували міст під Покровськом / соціальні мережі

Покровськ залишився без води

За словами голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, внаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом Покровськ отримував воду. Спеціалісти працюють над вирішенням цієї проблеми.

Він додав, що вже зараз у Покровській громаді коштом місцевого бюджету пробурено 75 свердловин загального користування, коштом ОСББ — 250 свердловин біля багатоповерхівок.

"У громаді організовано підвезення питної води і встановлено 8 установок зворотнього осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно", – підкреслив Філашкін.

Раніше BBC опублікувало матеріал про Покровськ. Видання наголошує, що місто – ключовий транспортний вузол. Якщо він впаде, то російські війська переріжуть один з основних шляхів постачання в регіоні. Це, ймовірно, може перемістити лінію фронту ближче до Краматорська.