Росіяни перегруповують кораблі у Чорному морі: ризик висадки десанту залишається

Ніч в Одесі минула спокійно. Однак, ворог перегруповує сили в Чорному морі, зокрема, відвів деякі кораблі до пунктів базування у тимчасово окупованому Криму.

Росіяни можуть завдати до 12 ударів крилатими ракетами. Підрозділи ЗСУ готові до відбиття атак. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Увага Російських кораблів з ракетами "Калібр" стало більше, – Братчук про ризики ракетних ударів

Кораблі чорноморського флоту продовжують перегрупування. Наразі в Чорному морі ворог залишив корабель та підводний човен, споряджені крилатими ракетами, та декілька великих десантних кораблів,

– зазначив Братчук.

Він наголосив, що ризик висадки морського десанту зберігається, але наразі українські військові не зафіксували підготовки ворога до активної фази десантної операції.

Ситуація в Чорному морі

Ще 2 червня речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братсук повідомляв, що ризики ракетних ударів російських окупантів з Чорного моря збільшуються. Там знову з'являються ворожі кораблі, які мають на борту "Калібри".

Одеситів просять не ходити на пляжі, бо навіть узбережжя може бути лінією оборони. Більшість пляжів області заміновані.

Крім того, на узбережжя Чорного моря регулярно викидає морські міни. Зокрема ворожу міну викинуло на берег 14 травня. Згодом 16 травня – ще дві.

Також російські окупанти намагаються зміцнювати свій плацдарм на острові Зміїний.

До слова, вчора, 5 червня, жителі Одещини повідомляли про звуки вибухів. Однак, згодом стало зрозуміло, що по сусідній до Одеси області – Миколаївській.

Натомість 4 червня обстріли Одещини таки були. Вранці вони завдали удар крилатою ракетою повітряного базування.

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