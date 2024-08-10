"Зміцнюють захист": партизани розвідали ситуацію біля Кримського моста і показали фото

Російські військові прискорено зміцнюють захист Кримського моста системами ППО і баржами у зв'язку з активністю ЗСУ на фронті.

Окупанти знімають системи озброєнь з різних ділянок фронту та перекидати військові системи для закриття вразливих місць. Нові фото з Криму опублікувани партизани руху "Атеш".

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Росіяни намагаються захистити Кримський міст

Вочевидь росіян лякає ймовірність удару по Кримському мосту, який має стратегічне та символічне значення для країни-агресорки.

Уздовж мосту почали виставляти баржі у два ряди, а по всьому периметру ведуться роботи з встановлення паль для зведення нової огорожі.

Усі ці заходи спрямовані на захист моста від можливих атак БЕКів (безекіпажних катерів, – 24 Канал). Останніми днями на міст було перекинуто додаткові системи ППО, а також обладнано мобільні пункти протиповітряної оборони,

– йдеться в публікації.

Партизани "Атеш" показали кадри з Криму: дивіться відео

До слова, зранку 10 серпня стало відомо, що ГУР знищило російський швидкісний катер "Тунець" в Криму. Операцію виконали за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5.