"Розв'язали руки" РДК: окупанти перекидають війська із Бєлгородщини на Запорізький напрямок

Останніми днями на деяких ділянках фронту на Запорізькому напрямку окупанти активно обороняються. Також вони підтягують на цей напрям значні свої резерви – особовий склад та військову техніку.

Про це на своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він зауважив, що російські полонені повідомляють, що їх перекидають з Бєлгорода.

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Не планують захищати Бєлгород

Нещодавно в Бєлгородську область зайшли Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії", щоб звільнити території від путінського режиму. На кордоні нібито почалися бої, в місті Шебекіно Бєлгородської області почалась паніка серед місцевих та їхня евакуація.

Російська влада почала перекидати в прикордонний регіон достроково випущених курсантів військових закладів та строковиків. Саме вони повинні були стримати російських добровольців.

Однак напружена ситуація в Запоріжжі змусила окупантів терміново перекинути сили з Бєлгорода на цей напрямок.

"Виникає питання, а росіяни що взагалі не планують захищати Бєлгород? В цьому сенсі у Російського добровольчого корпуса та легіону "Свобода Росії" "розв'язані руки". І якщо вони зберуться силами, то зможуть здійснити наступальні дії в Бєлгородській області", – припустив військовий експерт.

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Ймовірно досягли значного прогресу

Водночас британська розвідка повідомляє, що в декількох секторах на Сході та Півдні України відбулися великі операції ЗСУ. Аналітики вважають, що в деяких районах українські війська ймовірно "досягли значного прогресу та прорвали першу лінію оборони російської оборони". На інших ділянках українські війська просуваються трохи повільніше.

"В мене немає підстав, не вірити британській розвідці. Однак потрібно дочекатись офіційної інформації від українського військового керівництва. І тоді зіставимо всі дані", – наголосив Олег Жданов.

Як відреагували на Заході на посилення активності на фронті

Офіційно ні в Офісі Президента, ні в Генштабі не підтвердили інформацію про контрнаступальні дії ЗСУ на Запорізькому напрямку. Тому важливо дотримуватись "режиму тиші" і чекати інформації з офіційних джерел.