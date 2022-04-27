Росіяни перекинули до Ізюма 2 БТГ і розгорнули два ракетних дивізіони "Іскандер-М", – Генштаб

Російські окупанти продовжують свій підлий наступ на Сході. Вони перекидають резерви, зокрема, з Бєлгородської області.

У Генштабі кажуть, що збройне підкріплення ворог отримав з Бєлгородської області. Мовиться про ракети та БТГ.

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Щоб наростити угруповання військ окупанти перекинули з території Бєлгородської області до міста Ізюм дві батальйонних тактичних групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ,

– кажуть у Генштабі.

Також у районах населених пунктів Бєлгородської області ворог розгорнув два ракетних дивізіони ОТРК "Іскандер-М".