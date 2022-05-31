Росіяни переселяють депортованих з Криму, бо бояться розхитування настроїв

Російські загарбники зробили все, щоб не дати можливість українцям покинути окуповані території та перебратися на підконтрольну українській владі землі. Натомість їх примусово вивозили, у тому числі до окупованого Криму. Тепер в Криму виникли проблеми.

Російські окупанти допустилися тієї ж помилки, що і перед початком війни. Тоді в лютому вони були переконані, що українці будуть зустрічати російську армію мало не з розпростертими обіймами. Не склалося – українці почали давати відсіч.

Після цього вони почали вивозити українців з окупованих міст у фільтраційні табори та на території, які були перед тим окуповані. Серед них і Крим, куди примусово відправляли евакуаційні автобуси.

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Таке рішення вже створило проблеми для кримських гауляйтерів. І не через те, що цих людей треба утримувати. Причина в тому, що вони викривають всю брехню російської пропаганди, адже є очевидцями того, що насправді родить російська армія в Україні – вибиває, ґвалтує та грабує цивільне населення.

"Утримання примусово вивезених з тимчасово окупованих територій громадян з проукраїнською позицією на території Криму є небезпечним для "русского міра". Люди розповідають, що насправді відбувається на материковій частині України, про воєнні злочини та намагання рашистів знищити українську націю. Таким чином, інформація від свідків війни змінює думку кримчан та ставлення до російського вторгнення в Україну. І це має сильніший вплив, ніж російська пропаганда", – відзначила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

Раніше в Криму були облаштовані пункти тимчасового розміщення "українських біженців". Саме там і утримували українців, яких примусово вивезли з тимчасово окупованих територій України. Тепер частину з них приберуть. Пункти тимчасового розміщення громадян залишаються лише у прикордонних населених пунктах з метою оперативного відправлення українців до Росії.

Також для людей, яких вивезли на територію тимчасово окупованого Криму, встановили обмежений термін перебування у цих пунктах.

Людмила Денісова нагадала, що такими діями російській окупанти порушують Женевську конвенцію 1949 року про захист цивільного населення під час війни. Стаття 49 IV Женевської конвенції забороняє, незалежно від мотивів, здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб. Це є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

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