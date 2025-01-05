Сфокусувалися на школярах: до яких методів "перевиховання" вдаються росіяни в Маріуполі

У ЦНС повідомили, що з окупованого Маріуполя росіяни вивезли 119 українських школярів старших класів у Петербург на "перевиховання". Такі випадки, на жаль, відбуваються дуже часто.

Окупанти прагнуть викорінити у дітей любов до всього українського. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін сказав 24 Каналу, що все почалося з окупації Донецька у 2014 році.

Дивіться також Вивчили урок: де росіяни накопичують живу силу та техніку для подальшого перекидання на фронт

Як ворог намагається "перевиховати" українських дітей

Росіяни прагнуть зробити з маріупольськими дітьми те ж саме, що й на окупованих територіях Донеччини та Луганщини з 2014 року – повністю "перевиховати", тобто вселити ненависть до всього українського та демілітаризувати.

Усе починається з дитячого садочка, але особлива увага приділяється підліткам, тим, хто піде навчатися в так звані "університети". Росіяни виокремлюють цю категорію, щоб "не втратити момент", як вони самі ж кажуть. Хочуть зробити їх справжніми патріотами Росії.

Всі українці бачили, що росіяни зробили з дітьми Донецька. Вони були найжорстокішими з тих, хто був серед так званих ДНРівців в Маріуполі. Ці діти з 2014 року зростали у ненависті, повній пропаганді російської пропагандистської машини, і відповідно це зараз відбувається,

– зауважив Дмитро Забавін.

Під виглядом "екскурсій" по Росії росіяни вивозять дітлахів та насаджують у їхні голови проросійські наративи. Возять, зокрема, у Пітер, який для Маріуполя буцім є куратором його відновлення. Насправді ж відбувається традиційне відмивання коштів. За усім стоїть губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков та заступник голови уряду Росії Марат Хуснуллін.

Раніше керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко повідомив, що в Маріуполі росіяни депортують сім'ї, чиї родичі служать у ЗСУ, або ж їм пропонують іти на співпрацю з ФСБ та взяти участь у вербуванні українського військового.