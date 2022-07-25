Нація ідіотів, – Гайдай про безглузде "перейменування" Сєвєродонецька окупантами

Російські окупанти зайнялися "ребрендингом" окупованих територій. Так, російські ЗМІ повідомили, що загарбники вирішили перейменували Сєвєродонецьк. Його нова назва – "Сєвєрослонецьк".

Цю новину прокоментував 24 каналу голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він каже, що не знає, як можна бути такими деб**ами, це просто нація ідіотів.

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За його словами, якийсь найманець на прізвисько "слон" зараз, як добриво, валяється десь у Сєвєродонецьку, і на його честь окупанти вирішили "перейменувати" місто.

Це просто жах. Вони скоро будуть Новотошківку в "Моторолівку" перейменовувати чи як? Мій мозок цю інформацію сприймати не може. Це якийсь маразм,

– висловився Гайдай.

Він каже, що не розуміє, куди ця країна з такими потужностями рухається. "Ілон Маск запускає в космос ракети, а ці "Сєвєрослонецьк" вигадують", – пожартував голова Луганської ОВА.

Гайдай про "перейменування" Сєвєродонецька окупантами: відео



До слова, раніше український журналіст Денис Казанський у телеграмі, що окупанти вирішили замінити "Сєвєродонецьк" на "Сєвєрслонецьк". І все через те, що під час штурму міста загинув російський боєць із позивним “слон".

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