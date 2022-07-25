Нація ідіотів, – Гайдай про безглузде "перейменування" Сєвєродонецька окупантами
Російські окупанти зайнялися "ребрендингом" окупованих територій. Так, російські ЗМІ повідомили, що загарбники вирішили перейменували Сєвєродонецьк. Його нова назва – "Сєвєрослонецьк".
Цю новину прокоментував 24 каналу голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він каже, що не знає, як можна бути такими деб**ами, це просто нація ідіотів.
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За його словами, якийсь найманець на прізвисько "слон" зараз, як добриво, валяється десь у Сєвєродонецьку, і на його честь окупанти вирішили "перейменувати" місто.
Це просто жах. Вони скоро будуть Новотошківку в "Моторолівку" перейменовувати чи як? Мій мозок цю інформацію сприймати не може. Це якийсь маразм,
– висловився Гайдай.
Він каже, що не розуміє, куди ця країна з такими потужностями рухається. "Ілон Маск запускає в космос ракети, а ці "Сєвєрослонецьк" вигадують", – пожартував голова Луганської ОВА.
Гайдай про "перейменування" Сєвєродонецька окупантами: відео
До слова, раніше український журналіст Денис Казанський у телеграмі, що окупанти вирішили замінити "Сєвєродонецьк" на "Сєвєрслонецьк". І все через те, що під час штурму міста загинув російський боєць із позивним “слон".
Окупанти захопили Сєвєродонецьк: основне
- російське військово-політичне керівництво поставило завдання захопити Луганську та Донецьку області. Окупанти хотіли встановити контроль над Сєвєродонецьком у перші дні літа, однак через спротив ЗСУ переносили дату окупації.
- Ворожі війська прорвалися до Сєвєродонецька наприкінці травня, після чого в місті велися запеклі вуличні бої. Окупанти знищили місто, використовуючи тактику випаленої землі.
- Українські військові кілька тижнів обороняли місто, проте для збереження життя військових відійшли на інші позиції. Услід за Сєвєродонецьком ЗСУ відступили із Лисичанська, бо там ворог намагався оточити наших захисників.
- росіяни майже повністю захопили Луганську область. Однак ЗСУ продовжують тримати оборону. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Україна контролює невелику ділянку на Луганщині, де гинуть російські окупанти.
- Відомо, що у боях за Лисичанськ та Сєвєродонецьк росія втратила щонайменше 7 000 солдатів.