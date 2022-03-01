Росіяни під Миколаєвом кидають, підпалюють свою техніку і втікають, – глава ОДА
1 березня 2022 , 11:35Читать новость на русском
Джерело:Миколаївська ОДА
У Миколаївській ОДА кажуть, що росіяни в регіоні кидають техніку. Є такі випадки, що військові держави-агресора навіть підпалюють її. Це помітили там, де була раніше велика колона.
Про це повідомив губернатор Миколаївської області Віталій Кім. ОДА оприлюднила частину оперативних переговорів.
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Російські військові покидали техніку на Миколаївщині
Таку інформацію владі надали розвідники.
Там, де була велика колона, БМП, свою техніку кидають, і навіть підпалюють її, і втікають по-пішому,
– розповів Кім.
Губернатор зазначив, якщо вийде в українських військових зняти, як це відбувається, то він оприлюднить ці кадри.