Самі себе знешкодили: в Маріупольській міськраді розповіли про підрив росіян на "Азовсталі"
На територію тимчасово окупованого міста Маріуполь часто приходить українська "бавовна". Ба більше, російські терористи продовжують знешкоджувати самі себе.
Маріуполь буде потужно чинити опір і окупантам ставатиме все складніше виживати на тих територіях. Про це в ефірі 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін.
Цікаво Є нова фраза, – радник мера Маріуполя сказав, як окупанти пояснюють "бавовну"
4 травня очевидці повідомляли про гучний вибух з боку "Азовсталі". Згодом радник міського голови Петро Андрющенко розповів, що в результаті розмінування чотири російські сапери опинилися в лікарні.
Забавін назвав "бавовну" для Маріуполя звичною історією.
Маріупольці, які чекають на деокупацію, кажуть, що за час дії в Маріуполі української "бавовни" не постраждало жодної цивільної людини. Це каже про те, що "бавовна" в Маріуполі має ювелірне значення,
– додав мовець.
Це чекатиме на ворога кожного дня
За словами депутата Маріупольської міськради, росіян дістала карма, бо тепер вони підриваються на тих мінах, які самі ж розкидали по території. Він переконаний, що до самої деокупації це переслідуватиме ворога кожного дня.
Росіяни намагаються грабувати метал з металургійних підприємств та вивозити його через порт на територію країни-агресорки, тому їм потрібно розміновувати цю ділянку.
А ми розуміємо, що в Росії життя людини вартує рівно нуль, тому ми чуємо зведення кожного дня, що відбувається подібне,
– зауважив посадовець.
Забавін розповів про підрив окупантів у Маріуполі: дивитись відео
Росіяни роззосереджуються
Росіяни продовжують використовувати Маріуполь як військовий хаб. Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь потрібні росіянам винятково для сухопутного доступу до Криму.
Забавін повідомив, що росіяни завозять у Маріуполь та Маріупольський район техніку та людей, далі розподіляють між населеними пунктами. Тобто намагаються не концентрувати велике угруповання в одному місці. Адже кілька разів вже "бавовна" була дуже влучною і окупант недорахувався десятків-сотень осіб та техніки.
Всі маріупольці чудово знають, де окупанти розташовують військову техніку, де розташовується особовий склад, тому росіяни застосовують всі заходи для збереження гарматного м'яса,
– додав мовець.
Він розповів, що з Маріуполя далі техніку та особовий склад ворога перекидають на Донецький та Запорізький напрямки.
Останні новини з Маріуполя
- Петро Андрющенко розповів про дивний рух окупантів у двох напрямках та активну роботу авіації в Маріуполі.
- В місті окупанти вже активно готуються до кругової оборони, повідомила розвідка.
- Також росіяни продовжують займатися своєю звичною справою – мародерити на території "Азовсталі". Вони буквально ріжуть один з найбільших металургійних комбінатів на брухт.