Росіяни піднімали МіГ-31К: у низці областей України оголошували тривогу

Над кількома областями України існувала загроза ракетних ударів. Окупанти піднімали у повітря носій "Кинджалів".

Окупанти продовжують тероризувати Україну повітряними атаками. Вночі ворог обстріляв ракетами острів Зміїний. Вранці у переважній більшості областей оголошували тривогу через зліт МіГ-31К та балістику.

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