Росіяни піднімали МіГ-31К: у низці областей України оголошували тривогу
24 серпня 2024, 10:57Читать новость на русском
Над кількома областями України існувала загроза ракетних ударів. Окупанти піднімали у повітря носій "Кинджалів".
Окупанти продовжують тероризувати Україну повітряними атаками. Вночі ворог обстріляв ракетами острів Зміїний. Вранці у переважній більшості областей оголошували тривогу через зліт МіГ-31К та балістику.
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Відбій загрози! Загроза застосування балістичного озброєння для східних і південних областей. Зафіксовано зліт МіГ-31К.
11:03, 24 серпня
10:55, 24 серпня
10:52, 24 серпня
Відбій загрози!
Загроза застосування балістичного озброєння для східних і південних областей.
Зафіксовано зліт МіГ-31К.