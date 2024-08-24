Росіяни піднімали МіГ-31К: у низці областей України оголошували тривогу

24 серпня 2024, 10:57
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Автор: Анастасія Колеснікова

Над кількома областями України існувала загроза ракетних ударів. Окупанти піднімали у повітря носій "Кинджалів".

Окупанти продовжують тероризувати Україну повітряними атаками. Вночі ворог обстріляв ракетами острів Зміїний. Вранці у переважній більшості областей оголошували тривогу через зліт МіГ-31К та балістику.

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11:03, 24 серпня

Відбій загрози!

10:55, 24 серпня

Загроза застосування балістичного озброєння для східних і південних областей.

10:52, 24 серпня

Зафіксовано зліт МіГ-31К.