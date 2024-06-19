Росіяни підіймали носій "Кинджалів": по всій Україні оголошували повітряну тривогу
По всій Україні вдень 19 червня оголошували повітряну тривогу. Причиною цього став зліт носія аеробалістичних ракет типу "Кинджал".
Ці ракети становлять загрозу для всієї країни, тому закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та пройти в укриття.
Важливо Що відомо про ракету "Кинджал", яку запустила Росія 14 червня
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
По всій Україні Повітряні сили оголосили відбій ракетної небезпеки. У Києві пролунав відбій повітряної тривоги. На Одещині чули вибухи. Наразі про пуски ракет не повідомляли. Втім, моніторингові телеграм-канали також писали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. По всій Україні 19 червня оголосили повітряну тривогу. Причиною цього став зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет типу "Кинджал". Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка,
Відбій ракетної небезпеки
Масштабна повітряна тривога
– попередили в Повітряних силах.
По всій Україні Повітряні сили оголосили відбій ракетної небезпеки.
У Києві пролунав відбій повітряної тривоги.
На Одещині чули вибухи.
Наразі про пуски ракет не повідомляли. Втім, моніторингові телеграм-канали також писали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
По всій Україні 19 червня оголосили повітряну тривогу. Причиною цього став зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет типу "Кинджал".
Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка,