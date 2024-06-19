Росіяни підіймали носій "Кинджалів": по всій Україні оголошували повітряну тривогу

По всій Україні вдень 19 червня оголошували повітряну тривогу. Причиною цього став зліт носія аеробалістичних ракет типу "Кинджал".

Ці ракети становлять загрозу для всієї країни, тому закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та пройти в укриття.

Важливо Що відомо про ракету "Кинджал", яку запустила Росія 14 червня

По всій Україні оголошували повітряну тривогу