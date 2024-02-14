Росіяни щось шукають у Чорному морі: після вибухів у Криму в повітря підняли вертольоти

У тимчасово окупованому Криму неспокійно. Зокрема, там знову пролунали вибухи та під ударом міг опинитись черговий ворожий корабель.

Після того, як 14 лютого у Криму пролунали вибухи, росіяни підняли в повітря декілька одиниць авіації. Ймовірно, вони щось розшукують у Чорному морі.

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За морським боєм спостерігають США

Відомо, що два гелікоптери Мі-8 літають низько над морем вздовж берега від Алупки у бік Кацівелі і назад. Крім цього, помітили також протичовновий вертоліт Ка-27 над морем у районі Фороса.

Схоже, розпочалася пошуково-рятувальна операція,

– мовиться в повідомленні.

Над Чорним морем чути гул літаків.

Росіяни щось шукають у Чорному морі: дивіться відео

За тим, що відбувається біля берегів Криму, спостерігає американський БпЛА-розвідник.

За даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk із позивним FORTE12 злетів з авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії і веде розвідку над Чорним морем на відстані 100 – 120 кілометрів від берегів Криму.

Завдання такого БПЛА – огляд районів ППО та збір даних. З початку повномасштабної війни західні розвідки діляться інформацією з Україною у режимі реального часу.

Міг затонути корабель