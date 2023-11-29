Самі засекретили і самі ж підриваються: у ЗСУ розповіли, як окупанти гинуть від своїх мін
Російські військові самі допомагають українським захисникам, зменшуючи свій бойовий склад. Окупанти часто підриваються на своїх же мінах та зазнають втрат. Так відбувається зокрема і через те, що керівництво армії Росії засекретило карти мінних полів в Україні.
Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.
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Що відомо про самознищення окупантів
Корольов розповів, що у районі тимчасово окупованих Кринок Херсонської області один з підрозділів 810 морської піхоти російських окупаційних військ відмовився виконувати наказ і йти на штурм позицій ЗСУ.
Російські загарбники мотивували свою відмову відсутністю координації з артилерією, поганими погодними умовами, а також тим, що у них відсутні розвідувальні дані.
За словами речника, штурмові дії також ускладнюють мінні загородження, зроблені окупантами.
Карти цих мінних полів засекречені, а інформацію штурмовим підрозділам окупантів передають тільки за квадратами і без чітких координат,
– додав він.
Так, за місяць 810 бригада морської піхоти Росії втратила близько 50 солдатів через підриви на власних мінах.
Проте накат двох російських БМД з численним десантом на борту досить швидко завершився яскравим підривом на власних мінах.
Цей провал завершився винищенням залишків ворожої піхоти силами артилерії та ударних дронів.
Наслідки штурму росіян влітку 2023 року / Скриншот з відео групи аеророзвідки FOXTROT
Актуальна статистика втрат ворога
Окупант не відмовився від загарбницьких планів щодо українських територій і продовжує війну. Так, від 24 лютого 2022 року втрати ворога на цей момент сягають:
- особового складу – близько 327 580 (+1140) осіб
- танків – 5538 (+15 )
- бойових броньованих машин – 10 312 (+27)
- артилерійських систем – 7908 (+32)
- РСЗВ – 910 (+3)
- засоби ППО – 600 (+3)
- літаків – 323
- вертольотів – 324
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5944 (+39)
- крилаті ракети – 1567 (+2)
- кораблі/катери – 22
- підводні човни – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 348 (+46)
- спеціальна техніка – 1121 (+8)