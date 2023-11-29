Самі засекретили і самі ж підриваються: у ЗСУ розповіли, як окупанти гинуть від своїх мін

29 листопада 2023, 11:53
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Російські військові самі допомагають українським захисникам, зменшуючи свій бойовий склад. Окупанти часто підриваються на своїх же мінах та зазнають втрат. Так відбувається зокрема і через те, що керівництво армії Росії засекретило карти мінних полів в Україні.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

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Що відомо про самознищення окупантів

Корольов розповів, що у районі тимчасово окупованих Кринок Херсонської області один з підрозділів 810 морської піхоти російських окупаційних військ відмовився виконувати наказ і йти на штурм позицій ЗСУ.

Російські загарбники мотивували свою відмову відсутністю координації з артилерією, поганими погодними умовами, а також тим, що у них відсутні розвідувальні дані.

За словами речника, штурмові дії також ускладнюють мінні загородження, зроблені окупантами.

Карти цих мінних полів засекречені, а інформацію штурмовим підрозділам окупантів передають тільки за квадратами і без чітких координат,
– додав він.

Так, за місяць 810 бригада морської піхоти Росії втратила близько 50 солдатів через підриви на власних мінах.

Цікаво! Влітку 2023 року росіяни проводили штурм на одному з напрямків фронту. Ворог провів артпідготовку, засоби РЕБ відганяли українські борти подалі, щоб ускладнити спостереження й запобігти розкриттю задуму.
Проте накат двох російських БМД з численним десантом на борту досить швидко завершився яскравим підривом на власних мінах.
Цей провал завершився винищенням залишків ворожої піхоти силами артилерії та ударних дронів.


Наслідки штурму росіян влітку 2023 року / Скриншот з відео групи аеророзвідки FOXTROT

Актуальна статистика втрат ворога 

Окупант не відмовився від загарбницьких планів щодо українських територій і продовжує війну. Так, від 24 лютого 2022 року втрати ворога на цей момент сягають:

  • особового складу – близько 327 580 (+1140) осіб
  • танків – 5538 (+15 )
  • бойових броньованих машин – 10 312 (+27)
  • артилерійських систем – 7908 (+32)
  • РСЗВ – 910 (+3)
  • засоби ППО – 600 (+3)
  • літаків – 323
  • вертольотів – 324
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5944 (+39)
  • крилаті ракети – 1567 (+2)
  • кораблі/катери – 22
  • підводні човни – 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 348 (+46)
  • спеціальна техніка – 1121 (+8)

Автор: Ірина Марціяш