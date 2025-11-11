Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зазначивши, що плани щодо захоплення, зокрема, Запорізької та Херсонської областей закріплені у переформатованій російській конституції. Проте окупація Херсонщини ускладнюється через важливий рубіж – річку Дніпро, яку складно форсувати.

Чому росіянам важливо прорватися до Запоріжжя на відстань у 25 кілометрів?

Романенко зазначив, що росіяни реалізовують свій намір із захоплення Запорізької області. Вони понад місяць тому зняли війська із Сумського напрямку, де і так немає великих ресурсів, та з інших ділянок фронту і перекинули на Запоріжжя.

Це свідчить про те, що захопленням територій на цьому напрямку ворог приділяє певне значення.

Щодо оперативно-тактичного рівня російські війська просуваються на стику трьох областей – Донецької, Дніпропетровської і Запорізької. Ворог планує з боку Дніпропетровщини заходити у Запоріжжя і наступати там далі,

– підкреслив він.

Певний час район Гуляйполя був неприступним для противника, який докладав чимало зусиль, щоб прорватися до нього. Він приділяв більше уваги, за словами генерал-лейтенанта у відставці, ділянці західного флангу, де проводились бої за Кам'янське, Степногірськ і північніше Приморського.

Росіяни проводили фланговий удар для того, щоб просунутися від Степногірська до Запоріжжя на відстань у 25 кілометрів. Це відстань, з якої вони можуть завдавати удари з артилерії та за допомогою дронів – більш дешевого ударного озброєння,

– зазначив Ігор Романенко.

Також останнім часом відбулась активізація в районі Успенівки, яку було захоплено, та інших населених пунктів.

До слова. Складна ситуація впродовж декількох днів склалася на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де відбулося до сотні бойових дій. Через масовані артилерійські обстріли, всі укриття та укріплення були знищені. Тому задля збереження життя військових, українські сили залишили позиції біля Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки та Новомиколаївки.

Росіяни, як зауважив військовий експерт, підтримують відповідний рівень ресурсів особового складу на ділянках, де вони рухаються вперед, зокрема, у Дніпропетровській області, де ворог має найбільш ефективне просування. Для підсилення цього напрямку росіяни навіть знімали дві бригади з Покровська, де також зараз активно атакують.

