Росіяни підсилюють свої війська на Миколаївському й Криворізькому напрямах: готують наступ

Апетит розігнався не на жарт. Російські війська планують наступ на Миколаївському та Криворізькому напрямкам. Саме для цього окупанти підсилюють свої позиції технікою та особовим складом.

Таку інформацію повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Збройних Сил України Олександр Мотузяник у вечірньому зведенні, передає 24 канал.

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Зокрема, повідомляється про безперебійні обстріли окупантами фронтової лінії.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках загарбники здійснювали вогневе ураження майже по всій лінії бойового протистояння,

– підкреслив Мотузяник.

За його словами, в рамках підготовки до наступальних та контрнаступальних дій в районі міста Берислав Херсонської області росіяни розмістили 3 важкі вогнеметні системи ТОС-1 "Буратіно".

Російська важка вогнеметна система залпового вогню ТОС-1 "Буратіно" / фото "Слово і Діло"

Відомо, що ТОС-1 "Буратіно" має 30 направляючих для некерованих реактивних снарядів. Вони змонтовані на поворотній платформі. У російському комплексі використовується спеціальна система керування вогнем. Вона складається з оптичного прицілу, лазерного далекоміра, датчика крена та електронного балістичного обчислювача. Зазначимо, що за допомогою лазерного далекоміра відстані до цілі визначаються з точністю до 10 метрів.

Олександр Мотузяник наголосив на тому, що окупанти намагаються підсилити район Берислава підрозділами Росгвардії і стрілецьких батальйонів мобілізаційного резерву, так званого 1-го армійського корпусу загальною чисельністю до двох тисяч осіб.

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