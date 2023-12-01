Все більше росіян підтримують виведення військ з України: у ISW показали дані опитування

У Росії провели опитування громадян щодо того, чи повинна ця держава закінчити війну проти України. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, кількість тих, хто підтримує продовження війни зменшилась.

Кількість тих росіян, які підтримують війну проти України зменшилась майже вдвічі. Змінились також й інші показники.

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Росіяни хочуть виведення військ

Опитування також показало, що більше росіян підтримують виведення російських військ з України, ніж не підтримують. Так звана незалежна російська опозиційна дослідницька організація Chronicles заявила, що дані її телефонного опитування 17-22 жовтня 2023 року свідчать, що кількість респондентів, які є "послідовними" прихильниками війни та не підтримують виведення російських військ з України без досягнення військових цілей, зменшилася з 22 відсотків до 12 відсотків між лютим 2023 року та жовтнем 2023 року.

У російській організації заявили, що 40% респондентів підтримали виведення російських військ з України без досягнення військових цілей, і ця цифра залишалася постійною на рівні приблизно 39-40 відсотків протягом 2023 року. Водночас 33 відсотки респондентів не підтримали виведення Росії та виступали за продовження війни. Кількість респондентів із такою думкою постійно знижувалася з 47% у лютому 2023 року та 39% у липні 2023 року.

Останнє опитування російської соціологічної організації "Левада-центр" показало, що 55% респондентів вважають, що Росія повинна почати мирні переговори, тоді як 38% виступають за продовження війни.

У Росії говорять про можливі переговори