У Росії знову зріс рівень підтримки війни, там проковтнуть ще одне коло мобілізації, – WSJ

17 січня 2023, 10:36
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Джерело:

The Wall Street Journal

У Росії знову збільшився рівень підтримки війни проти України. Через це мешканці країни-агресорки можуть знову відчути на собі нову хвилю мобілізації.

Про це свідчать дані закритого опитування російського Фонду "Общественное мнение". Нагадаємо, що нещодавно рівень підтримки війни впав до 34%.

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У Росії виріс рівень підтримки війни проти України

Як стало відомо, через першу хвилю мобілізації в Росії рівень підтримки продовження війни проти України впав до 34%. Однак у листопаді цей рівень збільшився до 80%.

Колишній чиновник Кремля повідомив, що опитування росіян свідчить про те, що незабаром у їхній країні оголосять нову хвилю мобілізації.

Також російському керівництву вдається спрямовувати критику людей за втрати на керівництво армії замість диктатора Владіміра Путіна.

Мобілізація в Росії: останні новини

  • Нещодавно представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Путіну потрібно затягнути війну. Наразі здійснюються усі необхідні заходи: впроваджуються обмеження виїзду чоловіків призовного віку, розробляються спеціальні накази та розпорядження по всій вертикалі ФСБ, готується масова мобілізація. Росія має наміри довести чисельність збройних сил до 2 мільйонів осіб.
  • Мобілізація 500 тисяч військових створить для російського командування цілу низку проблем. Перша – з мобілізованих треба створити підрозділи, оснащені танками та іншою технікою. Друга проблема – оснащення частково мобілізованих амуніцією, третя – логістика.
  • Раніше повідомлялося, що очікується, що на початку січня Владімір Путін оголосить повну мобілізацію і заборонить виїзд російським чоловікам з країни. Попри очевидний програш у війні, диктатор готовий воювати до останнього росіянина.
  • До речі, російський опозиціонер Геннадій Гудков спрогнозував "відлов" росіян у магазинах, транспорті й на роботах.

Автор: Софія Ковнір