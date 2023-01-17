У Росії знову зріс рівень підтримки війни, там проковтнуть ще одне коло мобілізації, – WSJ
Джерело:The Wall Street Journal
У Росії знову збільшився рівень підтримки війни проти України. Через це мешканці країни-агресорки можуть знову відчути на собі нову хвилю мобілізації.
Про це свідчать дані закритого опитування російського Фонду "Общественное мнение". Нагадаємо, що нещодавно рівень підтримки війни впав до 34%.
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У Росії виріс рівень підтримки війни проти України
Як стало відомо, через першу хвилю мобілізації в Росії рівень підтримки продовження війни проти України впав до 34%. Однак у листопаді цей рівень збільшився до 80%.
Колишній чиновник Кремля повідомив, що опитування росіян свідчить про те, що незабаром у їхній країні оголосять нову хвилю мобілізації.
Також російському керівництву вдається спрямовувати критику людей за втрати на керівництво армії замість диктатора Владіміра Путіна.
Мобілізація в Росії: останні новини
- Нещодавно представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Путіну потрібно затягнути війну. Наразі здійснюються усі необхідні заходи: впроваджуються обмеження виїзду чоловіків призовного віку, розробляються спеціальні накази та розпорядження по всій вертикалі ФСБ, готується масова мобілізація. Росія має наміри довести чисельність збройних сил до 2 мільйонів осіб.
- Мобілізація 500 тисяч військових створить для російського командування цілу низку проблем. Перша – з мобілізованих треба створити підрозділи, оснащені танками та іншою технікою. Друга проблема – оснащення частково мобілізованих амуніцією, третя – логістика.
- Раніше повідомлялося, що очікується, що на початку січня Владімір Путін оголосить повну мобілізацію і заборонить виїзд російським чоловікам з країни. Попри очевидний програш у війні, диктатор готовий воювати до останнього росіянина.
- До речі, російський опозиціонер Геннадій Гудков спрогнозував "відлов" росіян у магазинах, транспорті й на роботах.