Уперед на старих "Жигулях": у Нацгвардії поділилися відео дивного штурму росіян на Запоріжжі

Окупанти продовжують ходити в атаки на українські позиції на Запорізькому напрямку. Кадрами однієї з таких поділилися нацгвардійці. Особливістю цього ворожого штурму стало те, що противник використав незвичний транспорт.

У Нацгвардії потішили відео "дивної спроби" прориву від росіян. Ті чомусь вирішили піти в атаку на старих "Жигулях" і гольф-карі, передає 24 Канал із посиланням на командувача Національної гвардії України Олександра Півненко.

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Провальний штурм на старих "Жигулях"

Так, на Запорізькому напрямку оператори аеророзвідки бригади "Спартан" швидко виявили чергову спробу окупантів штурмувати позиції Сил оборони у доволі незвичний спосіб. Тому відчайдушний маневр противника завершився невдачею.

Після встановлення цілі, до роботи долучилися бійці рПТКР, артилеристи та оператори FPV-дронів. "Жигуль" і гольф-кар, які росіяни намагалися використати для "штурму" перетворилися на попіл, а піхоту було ліквідовано.

Дивний ворожий штурм на Запоріжжі: дивіться відео

До слова, загальні втрати особового складу ворога з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 761160 осіб.