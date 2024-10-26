Росіяни пишуть про катастрофу літака у Керченській протоці

У мережі з'явилася інформація про те, що у Керченській протоці сталася авіакатастрофа за участю російського літака. Однак точного типу борта не вказали.

Про це повідомляють росЗМІ, передає 24 Канал. За попередньою інформацією, "нещастя" трапилося з або Ка-27, або Ка-52.

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У Керченській протоці сталася авіакатастрофа

Спершу ввечері, 26 жовтня, російські телеграм-канали почали поширювати інформацію про те, що у Керченській протоці в авіакатастрофу потрапив вертоліт Ка-27 морської авіації. Причиною називали пошкодження авіатехніки.

Пізніше повідомлення виправили та зазначили, що інцидент міг трапитися з бортом Ка-52. Однак і такі дані відредагували, вказавши, що достеменно невідомо, який саме літак потрапив в авіакатастрофу над протокою.

У Керченській протоці зазнав катастрофи вертоліт. За типом вертольота поки що незрозуміло,

– йдеться у повідомленні зараз.

Нагадуємо, що на світанку 10 квітня у Криму впав російський вертоліт Ка-27, що призначений для оборони флоту. Згідно з оприлюдненою раніше інформацією, тоді відбувся вибух повітряного борта у повітрі.