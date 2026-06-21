Будуть це приховувати: Братчук розкрив, до чого росіяни готуються у Криму найближчим часом

Активні удари українських сил по окупованому Криму та логістичних шляхах, через які забезпечується півострів, загострили там ситуацію серед росіян. Ба більше, офіцерський склад російської армії та флоту, чиновники і співробітники ФСБ, як повідомляють у русі "Атеш", намагаються терміново вивезти свої родини та майно з Криму.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що відомо про евакуаційні плани росіян. Він розкрив, які настрої панують серед окупантів на Кримському півострові.

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Чи можлива евакуація росіян з окупованого Криму?

Братчук зазначив, що росіяни розробляють різні сценарії евакуації з Криму, зокрема, Чорноморського флоту.

Наразі немає відповідних керівних документів. Однак ми чудово розуміємо, що, наприклад, в Новоросійську є ракетоносії з "Калібрами", там розташовані певні управлінські структури. І поки що офіційно підтвердженого масованого вибуття російських офіцерів і їхніх родин на так званий російський материк не відбувається. Але це перспектива, без перебільшення, найближчого часу,

– наголосив Сергій Братчук.

Звісно, публічно окупанти про це не говоритимуть. Для них Крим має сакральне значення. Росіяни прекрасно розуміють, що остаточна втрата півострова, а це, впевнений він, відбудеться рано чи пізно, – це ймовірний початок розвалу Росії. Тому вони намагатимуться приховувати усі негативні моменти.

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Проте відсутність логістики та ресурсів на півострові, на думку речника Української добровольчої армії, змусить росіян евакуюватися звідти.

Зазначимо, що, за словами речника Військово-морських сил Збройних сил України Дмитра Плетенчука, Росія готує Кримський півострів до ймовірної висадки українського десанту. Для цього росіяни укріплюють райони у Криму, які вважають вразливими.