Росіяни планують масштабні обстріли Краматорська і Костянтинівки, – британська розвідка

Британська розвідка наголошує, що Путін й надалі концентрує сили на ході України. Наступними мішенями для росіян можуть стати Краматорськ та Костянтинівка.

Міноборони Великобританії зазначило, що у цих містах росіяни можуть проявляти таку ж жорстокість, як на Київщині чи у Маріуполі.

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Поєднання масованих ракетно-артилерійських ударів і зусиль по зосередженню сил для наступу являє собою повернення до традиційної російської військової доктрини,

– йдеться в повідомленні.

Однак, британська розвідка додала, що для цього росіянам будуть потрібні сили. Триваюча оборона Маріуполя з боку України зараз забирає значну кількість російських військ і техніки.

До слова, окупанти продовжують гатити по Донеччині та Луганщині. Активні бої тривають біля Слов'янська, Попасної та Курахового.

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