Окупанти готуються заблокувати персонал на ЗАЕС: Жданов припустив подальші кроки ворога

Росіяни можуть взяти персонал Запорізької АЕС у заручники. За таким сценарієм вони діяли на Київщині для утримання Чорнобильської АЕС.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ймовірно, окупанти планують перебувати на станції тривалий час.

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Що роблять росіяни на ЗАЕС

Олег Жданов наголосив, що на Запорізькій АЕС відбуваються незрозумілі речі.

Окупанти готуються блокувати персонал станції. Вони почали завозити на станцію бутельовану воду і накопичувати там продовольство,

– розказав він.

На його думку, історія повторюється. У такий спосіб росіяни діяли на Чорнобильській АЕС. Там вони утримували персонал, не відпускали робочу зміну упродовж місяця.

Олег Жданов пояснив, що передбачити подальші дії росіян на Запорізькій АЕС доволі складно.

"Можна зробити припущення, що вони розуміють, що контрнаступ ЗСУ неминучий і, можливо, готуються утримувати персонал як заручників, а за станцію будуть намагатися торгуватися", – припустив він.

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Росіяни укріплюються на ЗАЕС

Олег Жданов переконаний, що ніхто не буде штурмувати станцію.

Станція, якщо й буде звільнятися, то, скоріше за все, якимись спеціальними методами,

– пояснив він.

На його думку, ймовірно, через це окупанти й готуються до довготривалого перебування у засідці й роблять це відкрито.

Окрім цього, навколо станції вони встановили додатковий паркан з колючої сітки, завдяки чому територія значно розширилася.

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