Росіяни планують висадити десант в Одесі, – Данілов

Окупанти мають намір висадити десант в Одесі та області. Однак українські військові чекають на них – дадуть потужну відсіч.

У регіоні Чорного моря вони планували це ще 3 – 4 дні тому. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

До речі СБУ затримала зрадників України у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку

Чому орки звернули

За словами Данілова була погода, вони вимушені були піти в Севастополь. Тепер орки повертаються.

У них є велике бажання зараз почати десантування на території Одеси й Одеської області. Але на них там чекають,

– попередив чиновник.

"Легкої прогулянки" не вийде

Однак у росіян не вийде легкої прогулянки Одеською областю. Окупанти вже якось планували пройти Хрещатиком.

Данілов запевнив, ситуація там під контролем. Їх там зустрінуть так само як в Чернігівській та Київській областях.

Важливо – Попереду великі бої, але ми вже перемагаємо, – офіцер ЗСУ: