Заходять з моря й максимально заплутують маршрути, – Братчук про російські дронові тактики

Окупанти не припиняють застосовувати дрони, щоб вчиняти терор проти цивільного населення. Противник намагається вводити в оману наших захисників, заплутуючи та маневруючи безпілотниками.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зазначивши, що ворог дуже активно взявся за Одещину. Росіяни часто намагаються атакувати дронами південь цього регіону.

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Тактика застосування російських дронів

Сергій Братчук підкреслив, що під час дронових атак окупанти намагаються вдарити по південній частині Одещини. Мовиться про портову та припортову інфраструктури.

Внаслідок цього, на жаль, є пошкодження.

Росіяни активізували атаки "Шахедами". Заходять вони з моря, намагаючись максимально заплутати маршрути,

– сказав речник Української добровольчої армії "Південь".

Це не нова тактика, проте окупанти змінюють висоти, з яких запускають дрони. Вони тепер можуть йти над морем, а потім підіймаються вверх і рухаються в іншому напрямку.

"Наші Сили протиповітряної оборони працюють дуже активно. Є знищення дронів, але уламки, на жаль, потрапляють на інфраструктуру", – зауважив Братчук.

Крім того, ворог атакує житлові будинки, зокрема в Одесі та області. Уламки від "Шахедів" нещодавно також потрапили в одне із сільськогосподарських підприємств.

Ворог активно воює із нашою пшеницею як на Одещині, так і на Миколаївщині,

– наголосив він.

Речник Української добровольчої армії "Південь" додав, що, окрім дронів, постійно є загроза балістичних ударів. Мовиться про небезпеку для Одеси, Миколаєва, Херсона та Запоріжжя.

Нагадаємо, Росія 13 лютого 2025 року атакувала Одесу балістичним озброєнням, у місті пролунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили у південних регіонах. Мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив вибухи та закликав містян дотримуватись правил безпеки.