Росіяни почали обстрілювати Миколаїв

Російські загарбники продовжують намагатися захопити українські міста. У Миколаєві приблизно о 19:50 11 березня увімкнули сирени, й через кілька хвилин вороги почали обстрілювати місто.

Українські захисники продовжують героїчно боротися із загарбниками. Ворог зазнає нищівних втрат.

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Окупанти обстрілюють Миколаїв

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що приблизно о 20:00 в місті почалися обстріли.

Стріляють по місту мерзотники з північно-східної сторони,

– зазначив Кім.

Зауважте, що попри те, що ворожих обстрілів стало більше, окупанти – деморалізовані. Вони намагаються залякати мирних жителів, щоб ті здалися. Однак слід пам'ятати, що наші захисники успішно знищують загарбників.

З початку війни Росія втратила понад 12 тисяч своїх військових. Велика частина "бійців" залишає техніку та втікає. Окрім цього, багато окупантів самі здаються в полон.

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